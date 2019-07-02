/ В России могут вырасти цены на мясо

Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для откорма животных.

из-за

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза. В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%,

— пишут «Известия».

Пресс-служба