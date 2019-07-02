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/ В России могут вырасти цены на мясо

В России могут вырасти цены на мясо

Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для откорма животных.
сегодня в 17:58
  |  Общество
Минимум на 10% могут вырасти цены на мясо птицы, свинины и говядины в России. Это может произойти из-за подорожания добавок, нужных для питания животных, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию. По словам председателя организации, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производят корма для животных.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза. В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%, — пишут «Известия».
В Минфине с такой трактовкой не согласны. Пресс-служба ведомства сослалась на документы Верховного суда, который постановил, что неправомерно применять ставку 10% к кормовым добавкам. Отмечается, что предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство.
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