Цены на макароны и крупы снизили в Челябинской области

Южноуральские продукты продают дешевле в магазинах пяти сетей.

Послушать 00:00

В Челябинской области пять торговых сетей снизили цены на продукты. К программе присоединились и несколько производителей. Снижение цен будет происходить поэтапно, включатся и другие торговые марки.

С 1 февраля 2020 года в таких магазинах, как «Лента», «METRO», «Пятёрочка», «Монетка» и «Ашан» уже можно встретить продукцию производителей «Увелка», «Макфа», «Союз пищепром» и «Ситно» со скидкой от 10% до 30%, при этом акция не ограничена временем. С 10 февраля снижать цены начнут «Равис», «Ариант», «Калинка», «Ромкор», «Таврия», «Здоровая ферма» и «Чебаркульская птица». А с 1 марта цены снизятся в пределах 30% на продукцию таких производителей, как «Первый хлебокомбинат» и «Уральские кондитеры».

Найти в супермаркетах продукты со скидкой будет очень просто: на каждом товаре будет стикер с надписью «Южно-Уральский продукт».

Напомним, в конце января 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с представителями крупных сельхозтоваропроизводителей и торговых сетей, в ходе которой предложил южноуральским агрохолдингам и сетевым магазинам снизить цены на местные товары. При этом губернатор подчеркнул, что речь идёт не о сезонных скидках и акциях. Целей у такого решения несколько: помочь людям с невысокими доходами, сделать более эффективным продвижение продукции региональных производителей и активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания.

Подключиться к данной инициативе могут все желающие производители в течение 2020 года. И, как отметил Алексей Текслер, чем больше их будет, тем лучше.