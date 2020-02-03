В Челябинской области не на шутку разыграется ветер

Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

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Погода в Челябинской области не балует жителей теплом, в регионе снова будет ветрено. Температура при этом завтра ночью может опуститься до минус 9 градусов, днем подняться до плюс четырех градусов.

«На территории области будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, утром в крайних западных районах до сильного, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололёдные явления. Ветер южный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Региональное Управление МЧС предупреждает, что сильный ветер может быть опасным.

«4 февраля повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», — отмечают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Во время сильных порывов ветра южноуральцам рекомендуют оставаться дома. Чтобы обезопасить себя, нужно закрыть форточки, не подходить к окнам, отключить электричество, газ и не пользоваться лифтом.

Если ветер застал вас на улице, безопаснее всего будет укрыться в здании, например, в подъезде жилого дома. Не рекомендуется подходить к деревьям, рекламным щитам или линиям электропередач.