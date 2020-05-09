ОТВ покажет лучший салют в честь Дня Победы

Несмотря на ограничения, фейерверком можно будет насладиться онлайн.

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В связи с эпидемией коронавируса в Челябинской области все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая салют, были перенесены на неопределённый срок. Однако без фейерверка никто не останется: сотрудники медиахолдинга ОТВ собрали лучшие моменты прошлых лет и соединили их воедино, и сегодня наши телезрители смогут увидеть лучший салют за несколько лет.

Если вы хотите стать частью этого масштабного зрелища, включайте телеканал ОТВ или заходите на сайт 1obl.tv сегодня, 9 мая, в 22:00 по челябинскому времени и отмечайте праздник вместе с нами!