Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём Победы

«Мы преклоняемся перед вашим подвигом, дорогие ветераны!» — сказал глава региона.

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Особенный праздник для каждого жителя России отмечается сегодня, 9 мая. Именно в этот день 75 лет назад Советские войска одержали победу в Великой Отечественно войне. Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и ветеранов с юбилеем победы и отметил, что наша страна всегда будет помнить подвиг и единство народа.



«Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудовым подвигом приближали этот великий день», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что трагедия войны коснулась каждого человека, и каждую семью. Однако, пройдя через множество испытаний, поколение победителей не только отстояло страну, но и а затем восстановило её из руин.

«Мы преклоняемся перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была завоевана Победа, передаем эту память будущим поколениям», — отметил глава региона.

Алексей Текслер пожелал ветеранам долголетия, а также счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса масштабные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая не состоятся. Ранее областные и федеральные власти подчеркнули, что торжества обязательно пройдут после улучшения эпидемиологической обстановки.