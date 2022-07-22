В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров по выполнению программы догазификации

Районам дали поручение усилить работу по ускорению подключения домов

В Челябинской области в рамках догазификации подключены 2,5 тысячи домов. В ходе заседания под руководством заместителя губернатора Сергея Шаля участники обсудили ход работ по подключению жилищ к газу, а также назвали лидеров и аутсайдеров среди районов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В заседании приняли участие представители муниципалитетов, регионального Минстроя, газораспределительных организаций и единого оператора «Газпрома».

«Разработаны технические мероприятия, которые помогут снять все барьеры, мешающие газификации, в том числе решить проблему „закрытых“ по лимитам ГРС. Самое главное, о чем мы договорились с „Газпромом“, — что на сегодняшний день ни одна ГРС, которая находится в стадии закрытия по лимитам, не должна быть препятствием для догазификации. Это значит, что все поданные заявки от населения на догазификацию до официального „раскрытия“ ГРС будут приниматься в работу. Это даст право заключить больше договоров на подключение», — подчеркнул Сергей Шаль.

На сегодняшний день уровень газификации Челябинской области составляет более 70%.

«Одним из лидеров по подключению в Челябинской области сегодня является Нагайбакский район, где подключено 24% от заключенных договоров на газификацию (исполнено до границ участков), выполнено — 179 (30% от количества заявок). Среди аутсайдеров — Нязепетровский, Красноармейский и Аргаяшский муниципальные районы», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Районам дали поручение усилить работу по ускорению подключения домов к голубому топливу, а также продолжить сообщать жителям о возможностях догазификации и субсидиях на приобретение внутридомового газового оборудования.

Напомним, субсидию могут получить многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры, инвалиды, а также пенсионеры, достигшие возраста 65 лет.



В конце мая депутаты единогласно поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера увеличить размер единовременной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что уровень газификации в Челябинской области составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.