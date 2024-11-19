В Челябинской области нашли зараженные розы и хризантемы

Собственнику предстоит уничтожить или цветы, или вредителей на них

В Челябинской области ограничили оборот 188 тысяч зараженных цветов. В их числе хризантемы, розы, гипсофилы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства установили пять случаев заражения продукции, завезенной из Китая.

«Карантинным вредным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом оказались заражены три тысячи хризантем, 13,3 тысячи гипсофил, 3,8 тысячи статицы, 168 тысяч роз и 90 цветов подсолнечника (хелиантуса)», — перечислили в пресс-службе.

Партии находятся под контролем Россельхознадзора. Собственнику предстоит уничтожить или цветы, или вредителя — провести фумигацию груза.