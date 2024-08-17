В Челябинске прошла XXI выставка цветов и плодов

Ежегодное мероприятие собрало несколько тысяч гостей

Сегодня, 17 августа, в Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина прошла 21-я выставка цветов и плодов. Каждый район города оформил тематическую зону, а гостей развлекали театральные коллективы, ростовые куклы, клоуны и многие другие, передает ИА «Первое областное».

Огромное количество цветов можно было найти в каждом уголке парка. Гости просто любовались ими, покупали букеты и саженцы, чтобы потом высадить цветы на своем участке.





Ну и куда без сезонных овощей и фруктов. На выставке представили огромное количество интересных композиций, замысловатых и не очень.

Атмосфера в парке была потрясающей: артисты водили с гостями хороводы, развлекали их песнями, плясками и различными играми. Для детей провели несколько интересных мастер-классов.

Кстати, выставка цветов и плодов традиционно открывает череду мероприятий, приуроченных ко Дню города.