Как защитить себя от аллергии в сезон цветения

Эти способы помогут улучшить самочувствие

Весна заканчивается, а вот проблемы аллергиков — еще нет. Впереди три месяца лета, а значит, еще предстоит перенести сезон цветения тополей, злаков, маревых, полыни и других растений.

«В период цветения не нужно снимать маски и желательно носить очки с широкими и плотно прилегающими к лицу дужками», — предупреждают врачи.

Это снизит интенсивность реакции:

• по возможности реже бывайте в местах активного цветения растений. Максимальная концентрация пыльцы в воздухе отмечается в первую половину дня: с 4—5 утра и до обеда;

• обязательно мойте не только руки и лицо, но и голову по возвращении с улицы, так вы удалите пыльцу с волос. И меняйте одежду на домашнюю;

• промывайте носовые ходы физраствором или морской водой, пользуйтесь увлажняющими каплями для глаз;

• влажную уборку дома проводите ежедневно, обзаведитесь очистителем воздуха;

• окна в доме и авто лучше закрывать;

• антигистаминную профилактику следует начинать до сезона цветения, а препараты нужно обязательно согласовать с врачом.