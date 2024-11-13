Россиян начали обманывать по новой мошеннической схеме с доставкой цветов

Полицейские рекомендуют не принимать незаказанные товары

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на получение доступа к персональным данным жертвы. В этот раз злоумышленники придумали весьма необычный способ обмана с доставкой цветов, сообщили в МВД России.

Аферисты приезжают к жертве, представляются сотрудниками службы доставки и вручают букет цветов, после чего уезжают. На следующий день они звонят этому же человеку по телефону, вновь представляются службой доставки и просят продиктовать код из СМС, чтобы якобы заполнить отчетность.

На самом деле человеку приходит код для смены пароля от личного кабинета «Госуслуг» или номера телефона в мобильном банке. Как только жертва называет этот код, она лишается доступа к своим аккаунтам, а мошенники получают возможность оформлять кредиты на незнакомца.

Полицейские призывают быть бдительными, не принимать незаказанные цветы или товары, а также не сообщать кому-либо коды из СМС.