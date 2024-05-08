В Челябинске отремонтируют участок автодороги по Троицкому тракту

Подрядчику необходимо завершить работы до 20 августа

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт автодороги протяженностью 3,6 тысячи метров по Троицкому тракту. Информация размещена на сайте госзакупок.

«В ходе осмотра автодороги были выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, дорожные ямы, разрушение покрытия, повреждение бортовых камней и тротуара», — говорится в документации.

Согласно техзаданию, подрядчику требуется выполнить ремонт участка автодороги от улицы Дарвина до путепровода «7 км» протяженностью 3600 метров в три этапа. Общая площадь покрытия — 68 945 квадратных метров. Начальная цена контракта составляет более 251,2 миллиона рублей.

В перечень работ входит демонтаж бетонных бортовых камней, металлических ограждений и асфальтового покрытия, далее — укладка нового асфальтового покрытия и плитки. На завершающем этапе ремонтных работ необходимо восстановить газон, выполнить разметку дороги.

«Срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет для слоев основания — 6 лет, для обочины — 4 года, для бортового камня — 5 лет», — указано в проекте контракта.

Заявки принимаются до 15 мая.