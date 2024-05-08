Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт автодороги протяженностью 3,6 тысячи метров по Троицкому тракту. Информация размещена на сайте госзакупок.
«В ходе осмотра автодороги были выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, дорожные ямы, разрушение покрытия, повреждение бортовых камней и тротуара», — говорится в документации.
Согласно техзаданию, подрядчику требуется выполнить ремонт участка автодороги от улицы Дарвина до путепровода «7 км» протяженностью 3600 метров в три этапа. Общая площадь покрытия — 68 945 квадратных метров. Начальная цена контракта составляет более 251,2 миллиона рублей.
В перечень работ входит демонтаж бетонных бортовых камней, металлических ограждений и асфальтового покрытия, далее — укладка нового асфальтового покрытия и плитки. На завершающем этапе ремонтных работ необходимо восстановить газон, выполнить разметку дороги.
«Срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет для слоев основания — 6 лет, для обочины — 4 года, для бортового камня — 5 лет», — указано в проекте контракта.
Заявки принимаются до 15 мая.