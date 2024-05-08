Подрядчик завершил строительство сети ливневой канализации, наружного освещения, тротуаров и заменил покрытие проезжей части. На пешеходных переходах появились островки, для общественного транспорта организовали подъездные карманы, а для автомобилистов — парковочные места.
Кроме того, от дома № 3 по проспекту Ленина в сторону микрорайона Чурилово расширили дорогу. Теперь здесь по две полосы в обоих направлениях. Также отремонтировали разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.
Работы на главной челябинской магистрали проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт дороги завершат к августу 2024 года.