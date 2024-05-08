В Челябинске расширили дорогу на проспекте Ленина в сторону Чурилово

Полностью работы завершат к августу 2024 года

В Челябинске продолжается ремонт дороги по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной. Рабочие завершили работы по расширению проезжей части в сторону Чурилово и приступили к восстановлению придорожных газонов и нанесению разметки, сообщает администрация города.

Подрядчик завершил строительство сети ливневой канализации, наружного освещения, тротуаров и заменил покрытие проезжей части. На пешеходных переходах появились островки, для общественного транспорта организовали подъездные карманы, а для автомобилистов — парковочные места.

Кроме того, от дома № 3 по проспекту Ленина в сторону микрорайона Чурилово расширили дорогу. Теперь здесь по две полосы в обоих направлениях. Также отремонтировали разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.

Работы на главной челябинской магистрали проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт дороги завершат к августу 2024 года.