В Челябинской области намерены расширить трассу М5

Речь идет об участке на границе со Свердловской областью.

Федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал» собираются расширить в Челябинской области. О том, что существует такая потребность, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к Законодательному собранию.



Также на федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М5 на границе со Свердловской областью. Это буквально «узкое место», которое нужно расшивать. — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что перед Челябинской областью стоит задача отремонтировать две трети существующих дорог, чтобы они стали отвечать нормативным требованиям.



На ремонт муниципальных дорог в регионе по решению Алексея Текслера выделили дополнительные 500 миллионов рублей.



Дорожные работы будут проводить, опираясь на такие правила: применение новых материалов и технологий, усиление контроля качества, обеспечение гарантийных обязательств и переход на контракты жизненного цикла.

