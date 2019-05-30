/ В Челябинской области намерены расширить трассу М5

Федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал» собираются расширить в Челябинской области. О том, что существует такая потребность, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к Законодательному собранию.
Также на федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М5 на границе со Свердловской областью. Это буквально «узкое место», которое нужно расшивать. — подчеркнул Алексей Текслер.
Также глава региона отметил, что перед Челябинской областью стоит задача отремонтировать две трети существующих дорог, чтобы они стали отвечать нормативным требованиям.
На ремонт муниципальных дорог в регионе по решению Алексея Текслера выделили дополнительные 500 миллионов рублей.
Дорожные работы будут проводить, опираясь на такие правила: применение новых материалов и технологий, усиление контроля качества, обеспечение гарантийных обязательств и переход на контракты жизненного цикла.
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