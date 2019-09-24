Депутат ЗСО чудом спаслась в аварии с грузовиком на трассе М5

Машину Ольги Мухометьяровой и ее мужа «закрутило» на заснеженной дороге.

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ДТП произошло на подъеме к Европе-Азии. За рулем внедорожника «Ниссан» находился муж Ольги Мухометьяровой. Мужчина решил опередить идущий впереди болльшегруз, но на заснеженной дороге автомобиль занесло и начало разворачивать на 180 градусов.

«Мы ехали из Златоуста в Челябинск, шел снег сильный. Дорога, левая полоса, вторая, была в снегу. Догонял фуру, решил обойти ее, не нарушая правил. Зацепил снег, меня начало разворачивать, навстречу еще одна фура шла, от нее увернулись, выехали на противоположную обочину. Главное, пострадавших нет», — рассказал Олег Мухометьяров.

От встречной фуры водителю удалось уйти, но избежать столкновения с идущим впереди грузовиком не получилось.

«Я выехал из Златоуста, ехал на разгрузку в Челябинск. На подъеме в правой полосе меня догнала легковая. Удар произошел в повороте. Левая полоса заснежена была, правая была более или менее», — Алексей Южаков, водитель большегруза с которым столкнулся «Ниссан».

Фура серьезных повреждений не получила, а вот депутатский «Ниссан» потребует большого ремонта. На первый взгляд серьезно пострадали радиатор, капот и бампер. Но, к счастью, ДТП обошлось без жертв.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что в нынешних погодных условиях необходимо быть предельно осторожными за рулем и учитывать происходящее за окном автомобиля.