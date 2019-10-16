На трассе М-5 затруднено движение из-за снега

Осадки и наледь на дороге не дают автомобилям оперативно передвигаться.

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В Челябинской области из-за осадков в виде снега с дождем образовался накат на участках трассы М-5. Как сообщают очевидцы, движение затруднено на автодороге возле Бакала, Златоуста, а также на перевале Уреньга.

Для горно-заводской зоны подобное явление не новость, поэтому дорожные службы заранее подготовились к непогоде, которая ожидается в Челябинской области до 18 октября.

«На автомобильных дорогах „Урал“ и „Иртыш“, от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан, специалисты „УралАвтодора“ проводят круглосуточное патрулирование. Для дежурства подготовлены комбинированные дорожные машины, при необходимости будет проводиться обработка проезжей части», — сообщают в АО «УралАвтодор».

Ситуацию на контроле держат сотрудники МЧС России по Челябинской области.

«Ни в одну из дорожных или спасательных служб обращений от граждан не поступало. На данный момент дорога находится в проезжем состоянии, снежных заносов или транспортных заторов нет, гололеда нет. Идет снег, температура плюс два градуса», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Если вы попали в затруднительное положение на дороге, вы можете обратиться за помощью по телефонам дежурно-диспетчерских служб: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09 — АО «УралАвтодор», 8-351-266-65-63 — ФКУ Упрдор «Южный Урал».