/ Толчком для развития туризма и экономики назвал предстоящие саммиты Алексей Текслер

Подготовка к ШОС и БРИКС завершится к 2020 году.

Во время отчета перед Заксобранием области Алексей Теклсер не обошел стороной тему саммитов ШОС и БРИКС. До проведения важных международных мероприятий остался год. Глава Челябинской области отметил, что саммиты повлияют не только на внешний вид южноуральской столицы, но и сделают регион привлекательным для туристов.

В 2020 году нам предстоит провести саммиты ШОС и БРИКС. Для Челябинска и региона это возможность улучшить свою инфраструктуру, в том числе за счет федерального финансирования. Провести благоустройство, отремонтировать дороги, и конечно, получить новый аэропорт с расширением маршрутной сети. Это важно, в том числе, для развития въездного туризма в регион. — сказал Алексей Текслер.

Руководитель Челябинской области также добавил, что саммиты дают возможность привлечь инвестиции и завязать новые партнерства, а это дает толчок экономике, которым непременно воспользуется региональная власть.