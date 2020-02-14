В Челябинской области начнут активно содействовать развитию научных достижений

Губернатор предложил ряд инициатив, полезных молодым ученым.

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Алексей Текслер озвучил аспирантам Южно-Уральского медицинского университета свое решение дать старт новой программе поддержки молодых ученых. Специалисты, которые решат связать свою судьбу с регионом, получат до одного миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Деньги можно будет вложить в ипотеку или кредит.

«Надеюсь, в инициативу включится совет молодых ученых. Региональный миллион, плюс федеральные выплаты на рождение детей должны способствовать созданию семьи», — сказал губернатор.

Вице-президент Российской академии наук, профессор и доктор физико-математических наук Алексей Хохлов оценил решение губернатора, и отметил, что меры, направленные на развитие науки в регионе, выглядят более значительными, чем поддержка федерального центра.

«Регионы обязаны содействовать развитию науки и оказывать поддержку молодым, перспективным и талантливым специалистам. Данную тему мы обсуждали на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ», — высказался Алексей Хохлов.

Помимо жилищного вопроса помогут решить и проблему с нехваткой финансирования на исследовательскую деятельность. 100 миллионов рублей направят из федерального и регионального бюджета на гранты для молодых ученых. Ранее такую поддержку никогда не оказывали.

«Очень важно стимулировать науку в регионах, ведь у нас 50% грантов и выше получает Москва, 20% — Санкт-Петербург, 15% — Новосибирск. Такую ситуацию нужно менять, таланты есть везде и им нужно помогать», — считает Хохлов.

Также ранее стало известно, что Евгений Касперский поможет губернатору Алексею Текслеру развивать центр IT-компетенций и создать «IT-квартал», объединяющий центры образования, площадки производства, стартапы и коворкинги для удобства в разработках сферы информатизации.