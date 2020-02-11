Молодые ученые ЮУГМУ смогут получить до миллиона рублей на приобретение квартиры в Челябинске

Об этом завил глава региона Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 февраля, посетил Южно-Уральский государственный медицинский университет, который в этом году отметит 76-ой день рождения. Глава региона пообщался с молодыми учёными вуза, которые поделились, что, в основном, все исследования осуществляются за счёт грантов. А вот стипендия аспиранта ниже прожиточного минимума.

Алексей Текслер поделился с специалистами, что в прошлом году было принято решение о грантовой поддержке науки в регионе, на которую выделено порядка ста миллионов рублей.

«Мы все хотим, чтобы наш регион был научно передовым. Появляются такие технологии, о которых еще вчера было подумать невозможно. Готов через наши федеральные вузы оказывать помощь, связанные с поддержкой науки. Уже принято решение, что будет увеличено количество бюджетных мест и мест для целевиков», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор рассказал о намерении оказать поддержку молодым учёным-практикам в приобретении квартир, особенно для тех, у кого уже есть семьи. Для этого будет выделяться до миллиона рублей. Ведь молодёжь должна оставаться в Челябинской области, видеть свои перспективы в регионе, чтобы жить и работать здесь.