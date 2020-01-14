Магнитогорские ученые создали экзоскелет, облегчающий труд на производстве

Устройство испытывают на металлургическом комбинате.

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Молодые ученые из Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова создали конструкцию, способную разгрузить мышцы спины, рук и ног сотрудника тяжелого производства. Экзоскелет снижает риски возникновения травм на работе, а также препятствует развитию профессиональных заболеваний. По качеству и характеристикам конструкция превосходит все аналоги, существующие в мире, уверяют разработчики.

Магнитогорский металлургический комбинат выступил инициатором создания такого приспособления.

«Мы начали работу не с технической концепции, а с медицинской. 6 месяцев потратили на то, чтобы смоделировать движения человека вместе с экзоскелетом, сделать антропоморфную структуру, максимально комфортную для человека», — рассказывает идейный вдохновитель Данил Целиканов.

Разработка началась в октябре 2018 года. Конструкцию постаралась создать максимально простой с весом в 2,5 кг. Мягкий экзоскелет позволяет снизить нагрузку на позвоночник, уменьшить тяжесть труда, а также даёт человеку возможность сгибаться и разгибаться во время работы.

«Конструкция пассивного экзоскелета разнообразна, всегда отстраивается от того, для какой специальности её будут использовать», — говорит технический директор компании «Экзорайз» Игорь Ложкин.

Самое главное преимущество ноу-хау в том, что человек перестает чувствовать негативное воздействие от тяжести труда и может работать на протяжении 8 часов без мышечной усталости.

Экзоскелеты уже прошли успешные испытания на промышленных гигантах. Сейчас производство планируют поставить на поток и выйти на рынок b2c, то есть конструкция станет доступна не только для сотрудников производства, но и облегчит ту же работу в саду простому обывателю. В следующем году магнитогорские инженеры надеются получить грант на развитие.