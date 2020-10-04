«COVID-ный каминг-аут»: директор челябинского камерного театра заразился коронавирусом

Об этом Илья Коломейский сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Послушать 00:00

Директор челябинского камерного театра Илья Коломейский заразился коронавирусом. На своей странице в социальной сети Instagram преподаватель и общественный деятель накануне сообщил, что болеет уже ровно две недели, однако сначала говорить об этом не хотел.

«Не был уверен, что захочу рассказывать эту историю. Не все нужно предавать огласке. Но так как добрая половина моих знакомых и друзей уже и так в курсе, а с кем-то вообще повезло лежать в одной палате или больнице, донесу лучше сам информацию до немногочисленных оставшихся»,— написал Илья Коломейский.

Директор камерного театра рассказал, что является очень социально активным человеком и ежедневно после работы посещает массу культурных мероприятий, и, по его словам, пропустить участие в таком мировом флешмобе, как COVID-19, конечно же, не смог.

«В субботу, 3 октября, ровно 2 недели, как я „сковидился“. Где заразился? Кто ж его знает... Может, от Трампа? Ну или он от меня»,— пошутил Илья Коломейский.

И тут же отметил, что сама болезнь — это не шутки, и посоветовал всем читателям своего микроблога не забывать о масках, антисептиках и социальной дистанции в 2 метра от всех живых существ. Ведь не факт, что переболеть удастся в лёгкой форме.

Кстати, свою историю болезни Илья Коломейский назвал «COVID-ным каминг-аутом» и собирается публиковать заметки в несколько частей.