В Челябинской области на карантин по ОРВИ ушли почти 500 классов

Однако говорить о всплеске заболеваемости рано.

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В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 469 классов. Однако, по словам пресс-секретаря министерства образования и науки Челябинской области Светланы Платоновой, говорить о всплеске заболеваемости пока рано.

«Особого всплеска по муниципалитетам нет, везде всё идёт ровно, без критических всплесков»,— сообщила сайту «Первый областной» Светлана Платонова.

Полностью на карантин закрыты три школы. Это сельские школы, расположенные в Нагайбакском, Красноармейском и Кизильском районах. Но и здесь паниковать не стоит: как объяснили в пресс-службе регионального Минобра, в этих учреждениях учится чуть более 40 детей, и поэтому целесообразно закрыть школу полностью.

«Проще всех отправить на карантин, всё хорошо продезинфицировать и начать образовательный процесс вновь. Поэтому это тоже нельзя назвать всплеском, в этом году заболеваемость ОРВИ находится на том же уровне, что и в предыдущие годы. Просто сейчас, в связи с эпидемией коронавируса, всё это стало более дисциплинированным, а раньше дети, простыв, отсиживались на выходных»,— добавила Светлана Платонова.

Напомним, по официальной информации на 21 сентября в Челябинской области на карантин по коронавирусу закрыт 1 класс по предписанию Роспотребнадзора.