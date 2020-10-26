20 предприятий Челябинска на грани приостановки деятельности из-за халатного отношения к мерам профилактики

В областном центре проведено почти 550 проверок, которые прошли далеко не все.

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В Челябинске сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором продолжают проверять предприятия, магазины и развлекательные заведения на соблюдение масочного режима и санитарных норм. Несмотря на то, что предпринимателей постоянно предупреждают о наказаниях, соблюдать режим повышенной готовности желают по-прежнему не все. Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков на аппаратном совещании сообщил, сколько протоколов составлено по результатам проверок.

«На прошлой неделе 546 предприятий проверено на соблюдение карантинных мер, совместно с Роспотребнадзором проверили 6 ночных клубов. Составлено 26 протоколов, 20 дел находятся на рассмотрении суда по приостановке деятельности компаний»,— сообщил чиновник.

По его словам, к вопросу соблюдения карантинных мер в период пандемии предприятиям необходимо относиться серьёзно, поскольку дальше ответственные лица будут только ужесточать наказания.

Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова поручила проверить деятельность клубов по проведению массовых мероприятий, которые на сегодняшний день в городе ограничены.