Челябинские таможенники вернули в Казахстан 80 тонн арбузов и дынь

Фуры везли товар предпринимателям, которые не ждали поставок

Челябинские таможенники на границе с Казахстаном в районе пункта пропуска Бугристое пресекли попытку ввоза дынь и арбузов. Товар общим весом 80 тонн везли в Москву и Екатеринбург, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.



Оказалось, что информация в товаросопроводительных документах является неверной. В адрес предпринимателя из Москвы следовали по 20 тонн арбузов и дынь. Однако выяснилось, что он не ожидает этих поставок. Еще 40 тонн дынь ехали к человеку, который прекратил коммерческую деятельность.

«В августе мы наблюдаем значительный рост числа поставок товаров в адрес недействующих или не занимающихся международной торговлей лиц, что ставит под сомнение законность сделок. При этом за 8 месяцев текущего года мобильные группы таможни выявили 357 нарушений при перемещении товаров через российско-казахстанскую границу, где каждое шестое — фиктивная поставка», — отметил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

По всем таким фактам рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.