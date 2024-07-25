Жителей Челябинской области предупреждают о штормовом ветре и сильном ливне

Местами пройдет крупный град

Днем и вечером в четверг в Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на областной Гидрометцентр.



Кроме того, с 25 по 28 июля из-за дождей может резко подняться уровень воды, сформироваться локальные паводки с выходом воды на пойму.

«Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы», — добавили в Миндортрансе Челябинской области.

Южноуральцев попросили учитывать погоду при планировании поездок.

Напомним, в Челябинске из-за дождей городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи.