Первые конфорки зажглись в Закаменке

«Голубое топливо» жители поселка под Златоустом ждали три года.

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Тамара и Александр Казаковы не могут нарадоваться пришедшему в их дом счастью. Теперь свое жилье в Закаменке они отапливают газовым котлом. Долгожданное «голубое топливо» пришло в их дом одним из первых в поселке. Жители ждали этого события три года.

«Я теперь вот в тонких носочках могу по дому ходить, раньше только в шерстяных. Слов нет, одни эмоции. Очень тепло. Мы искренне благодарны нашему губернатору области, нашему мэру за такой подарок. Низкий поклон всем рабочим от нас, от пожилых людей. Даже не верили, что доживем до такой радости», — благодарит Тамара Казакова.

Их соседка Раиса Мельник уже газом пользуется. Женщина рассказала, что проблем в оформлении документов у нее не возникло, все оформила примерно за пять дней. Тем, кто еще не установил котлы, советует не затягивать и не бояться бумажной волокиты. Зато теперь в доме всегда тепло, и еда готовится на газовой плите быстрее.

«Дрова не надо носить. А то утром и вечером носим. На ночь включали электричество. Это большие деньги — дрова надо купить, за электричество тоже заплатить. А сейчас у меня даже время свободное появилось, хоть с внучатами, хоть куда. И мы очень рады!», — делится Раиса Мельник.

Представители подрядной организации свои обещания выполнили. После официального запуска газа в магистраль, который состоялся 12 декабря, начали подключать дома. Абоненты, которые уже оформили документы, Новый год встретят в обогретых домах с подведенным газом.

«На сегодняшний день подключились уже 9 абонентов. Также активно работают и другие жители. Думаю, к Новому году их будет еще больше. Ну а тех, кто не успеет в этом году, уже ждем в январе. И будем подключать все дома, которые у нас предусмотрены проектно-сметной документацией», — рассказывает Вадим Агзамов, заместитель директора подрядной организации, депутат Собрания ЗГО по округу № 23

Напомним, газ в поселке Закаменка ждали несколько лет. Чтобы воплотить мечту жителей, которую они уже начали считать несбыточной, вмешаться в дело пришлось губернатору. Алексей Текслер поручил новому мэру Златоуста как можно быстрее решить наболевший вопрос. Максим Пекарский в свою очередь поставил перед подрядчиком задачу: все, кто уже документы оформил, должны быть подключены до конца января. Всего по плану газифицируют 375 домов в поселке Закаменка.