Газификация сельских поселений — задача, которую нужно решать незамедлительно

Губернатор распорядился о создании пятилетней программы поставки газа в отдаленные места.

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Жители поселка Малый Бердяуш в Саткинском районе прислали свое видеообращение губернатору. Население просит решить проблему с газификацией в отдаленных от городов местностях.

«Газификация для сельских территорий — важнейший вопрос. Ежегодно на газификацию теперь направляется в два раза больше денег, чем ранее. Поставлена задача увеличить количество сетей. Деньги направлены. Главы муниципалитетов получили поручения. Нужно сделать пятилетнюю программу. Я хочу, чтобы люди точно понимали, когда до них дойдет газ», — ответил Алексей Текслер.

Губернатор считает, что скоро область существенно продвинется в решении этого вопроса. Также запланировано расширение и обновление газовых станций, для увеличения их мощностей.

На днях подобную проблему решили в поселке Закаменка под Златоустом. Местные жители теперь не скрывают своей благодарности губернатору, ведь голубое топливо они ждали много лет.

«Вопрос с Закаменкой меня крайне возмутил. Там несколько человек ссорились и ругались. Вместо того, чтобы решать проблемы, они разбирались, кто из них прав. Мою чашу терпения переполнило то, что бывший мэр сказал, что на решение этого вопроса потребуется год, а то и два», — сказал Текслер.

Губернатор напомнил, что деятельность властей должна быть направлена на решение существующих проблем. Если человек намерен их решить, он долго не затягивает, и другого принципа быть не должно, считает Алексей Текслер.