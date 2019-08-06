В Челябинской области мужчина украл гаджетов на 22 тысячи рублей

Подозреваемый сознался в преступлении.

В Челябинской области мужчина украл у своего собутыльника гаджетов на 22 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

В дежурную часть правоохранительных органов по Верхнеуфалейскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что после знакомства с подозреваемым, они отправились в дом потерпевшего, чтобы выпить спиртные напитки. Однако после попойки хозяин не нашел свой сотовый телефон и планшет. Принесенный ущерб составил более 22000 рублей.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудниками правоохранительных органов был найден подозреваемый. Мужчина, который ранее был судим, признался в преступлении. Он пояснил, что похищенные гаджеты он выкинул в местную реку, поскольку не смог их разблокировать.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации о краже. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — заявили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Подозреваемому в преступлении была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.