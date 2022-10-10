В Челябинской области мобилизовали 23 сотрудника больниц — Агата Ткачева

Забронированы и остаются на рабочих местах 75% медиков

В Челябинской области мобилизованы 23 сотрудника больниц, в том числе семь врачей. Об этом сегодня, 10 октября, на брифинге сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

«Большая часть мобилизованных сотрудников системы здравоохранения — медсестры и фельдшеры», — уточнила Агата Ткачева.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт подчеркнула, что порядка 75% медработников, подлежащих мобилизации, в настоящее время забронированы и остаются на своих рабочих местах.

«Остальные медики тоже востребованы. Но есть часть, кто идет добровольно. В основном это средний медицинский персонал. Врачи тоже мобилизуются, но это не должно отразиться на доступности оказания медицинской помощи. Здесь мы с военкоматами ведем совместную работу, чтобы не оголить медицинские организации, которые испытывают наиболее острый дефицит врачей, чтобы найти здесь баланс интересов», — сказала Ирина Гехт.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, 90% сотрудников школ и средних профессиональных организаций — женщины. Среди них есть жены мобилизованных, и Минобр делает все необходимое для оказания поддержки семьям этих сотрудниц.

«Из числа педагогов-мужчин мобилизовано девять человек, и это в том числе младшие воспитатели», — уточнил Александр Кузнецов.

Дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных были приняты в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных.

Среди них — единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованного. За выходные эту выплату начислили уже 733 детям.

Сегодня стало известно, что оформлением выплат займутся в том числе в военкоматах. Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать представители всех социальных служб.