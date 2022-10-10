Многодетных отцов из Челябинской области будут мобилизовывать во вторую очередь

Инициатива губернатора Алексея Текслера

В Челябинской области многодетных отцов отодвинут во вторую очередь частичной мобилизации. О соответствующей инициативе губернатора Алексея Текслера сегодня, 10 октября, на брифинге рассказала первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«Это была инициатива Алексея Текслера. Он ее озвучил на заседании мобилизационной комиссии, чтобы главы муниципалитетов мониторили списки. Соответствующая команда прошла и по линии военкоматов. Это синергия усилий, чтобы многодетные отцы были отнесены во вторую очередь в части частичной мобилизации. Работа идет на местах. Здесь соответствующие указания как со стороны губернатора, так и со стороны военкома были даны», — рассказала Ирина Гехт.

Напомним, в России частичная мобилизация началась 21 сентября. Для поддержки семей призванных резервистов в Челябинской области по решению Алексея Текслера были приняты дополнительные меры социальной поддержки. Они касаются детей, жен и родителей мобилизованных.

Среди них — единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованного. За выходные эту выплату начислили уже 733 детям.

Сегодня стало известно, что оформлением выплат займутся в том числе в военкоматах. Для этого в пунктах отправки новых групп резервистов будут работать представители всех социальных служб.