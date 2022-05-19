Алексей Текслер предложил повысить соцвыплату на газовое оборудование с 60 до 100 тысяч рублей

Глава Челябинской области подписал законопроект и направил его в Заксобрание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил повысить социальную выплату по приобретению внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей. Глава региона подписал соответствующий законопроект и уверен, что депутаты ЗСО поддержат его инициативу. Об этом он сообщил в четверг, 19 мая, на своей странице в соцсети.

«Сейчас, когда все дорожает, и газовое оборудование не исключение, поддержка жителей не должна утратить свою эффективность», — пояснил свое решение Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что газификация — в топе обращений жителей Челябинской области. Так как не у всех южноуральцев есть финансовая возможность заплатить за установку оборудования в своем доме, в прошлом году появилась новая мера соцподдержки — компенсация затрат на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей.

Ее получают несколько категорий пенсионеров, инвалиды первой и второй группы, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами с низким доходом.

В 2022 году мерой соцподдержки уже воспользовались 345 человека на общую сумму 20,16 миллиона рублей.

Программа, по которой можно вернуть затраты на покупку и установку газовых котлов, действует в Челябинской области с 2021 года. Более того — в 2022 году по ней расширены категории получателей выплаты. Однако не все жители региона до сих пор знают, как принять участие в программе. Рассказываем, какие важные моменты не стоит упускать.