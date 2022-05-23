В Миассе завершают строительство сетей для подключения к газу 4,5 тысячи домов

Работы позволят оперативнее выполнять программу догазификации частного сектора

К июлю 2022 года завершится строительство газопровода от газораспределительной станции в селе Сыростан до Миасса. Новый объект позволит подключить к газу более 4,5 тысячи домов в Миассе, а также начать проектные работы по газификации ряда миасских поселков, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Газопровод протяженностью 14,8 километра строят уже несколько лет. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Полностью завершить его строительство и запустить компания планирует к июлю.

«Газопровод создаст условия для догазификации более 4,5 тысячи домовладений города Миасса, а также поселков, которые входят в городской округ, и повысит надежность газоснабжения абонентов в Миасском городском округе. При строительстве данного объекта мы используем только отечественные материалы», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Глава Миасса Григорий Тонких добавил, что благодаря новому газопроводу будет решена проблема нехватки объемов газа для миасских предприятий и организаций, а также будут начаты проектные работы по газификации поселков Селянкино, Новотагилка, Наилы, Тыелга и Новоандреевка в северной части Миасса.

Всего в этом году в Челябинской области планируется построить 400 километров газовых сетей, что позволит подвести газ к 10 тысячам домов.