Еще один условно положительный случай заражения коронавирусом выявили в Златоусте

Глава города пояснил, что он не привозной.

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Глава Златоустовского городского округа на своей странице в «Фэйсбуке» обратился к жителям. Максим Пекарский сообщил, что в городе стало известно еще об одной условно подтвержденном случае заражения коронавирусом. В настоящее время пациента поместили в больницу Миасса, он, врачи и весь Златоуст ждут подтверждения из новосибирского «Вектора».

«Важный момент — человек не был за границей и не контактировал с приезжими. То есть случай не привозной. Если заражение подтвердится, то оно произошло непосредственно в нашем городе, в рамках распространения вируса», — подчеркнул Максим Пекарский.

Глава ЗГО еще раз призвал жителей проявить максимальную ответственность и осторожность. Он объяснил, что только соблюдение режима самоизоляции, социальной дистанции и всех рекомендаций медиков помогут остановить распространение вируса.