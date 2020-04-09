Подозрения на семейный очаг по коронавирусу появились в Магнитогорске

Один из родственников скончался от пневмонии.

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В Магнитогорске специалисты возможно обнаружили семейный очаг коронавирусной инфекции. Один из членов семьи скончался от пневмонии в городской больнице №2 6 апреля 2020 года. Стало известно, что он не обратился за медицинской помощью вовремя и пытался лечиться сам.

«В связи с тем, что семья погибшего из пяти человек, как и он сам, общались с приехавшим гражданином из Армении — все они попадают в число „контактных“. С начала апреля члены семьи, проживающие по адресу: ул. Жукова,3, были госпитализированы с различными признаками ОРВИ и пневмонией в инфекционное отделение первой городской больницы Магнитогорска», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

У всех членов семьи был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию. У двоих он был условно положительным, еще у двоих — отрицательным. Анализ пятого члена семьи все еще в работе.

В связи с этим, жителям всего подъезда, где проживает данная семья, были выданы постановления Роспотребнадзора о самоизоляции. Всех их также проверили на коронавирус, результаты анализов еще готовятся.

Квартиру семьи, а также подъезд, жители которого на самоизоляции, продезинфицировали.