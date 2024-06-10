В Челябинской области к началу июня асфальтировано уже 70 км дорог

В Магнитогорске заканчиваются работы на 2024 год по дорожному нацпроекту

В Челябинской области «Дорожный рывок» набирает обороты: уже 70 километров нового асфальта уложено на улицах и трассах. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, уже определились «передовики»: в Магнитогорске завершаются работы по нацпроекту «Безопасные комфортные дороги», запланированные на 2024 год.

Напомним, в планах на этот год — 800 километров обновленных дорог по всей области. Так, в Челябинске уже завершается ремонт участка по улице Художника Русакова, по улице Восьмого Марта ведется приемка работ. Продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово.

Также продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Троицкому тракту (Рылеева — Дарвина), Ижевской, 1-й Потребительской, 2-й Щербаковской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. Ремонтируют участок Троицкого тракта от нового путепровода до «7 км», улицы Комсомольской, Кудрина и Кронштадтской.

«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей ограничено движение транспорта на Свердловском проспекте, улицах Цвиллинга, Черкасской, Каслинской, проспекте Победы и Свердловском тракте», — пояснили в администрации города.

В регионе продолжается и ремонт федеральной трассы М-5. 13 июня участок дороги под Ашой перекроют из-за буровзрывных работ для расширения трассы.