«В рамках проекта „Дорожный рывок“ продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Рязанской, Восьмого Марта, Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Городской и на Бродокалмакском тракте. На проспекте Ленина устанавливают придорожные газоны», — отметил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.
Кроме того, продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Гранитной, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска. Водителям напоминают, что на время активных работ движение по улицам ограничено.
Добавим, что в Челябинске продолжается ремонт дороги по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной. Рабочие завершили работы по расширению проезжей части в сторону Чурилово и приступили к восстановлению придорожных газонов и нанесению разметки.