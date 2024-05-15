На 15 объектах Челябинска ведутся работы проекта «Дорожный рывок»

Рабочие приводят в надлежащее состояние дороги и тротуары

В Челябинске при поддержке губернатора Алексея Текслера проходит масштабный ремонт дорог. Рабочие занимаются реконструкцией и строительством на 15 объектах. Уже завершены основные работы капитального ремонта проспекта Ленина, сообщает администрация города.

«В рамках проекта „Дорожный рывок“ продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Рязанской, Восьмого Марта, Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Городской и на Бродокалмакском тракте. На проспекте Ленина устанавливают придорожные газоны», — отметил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

Кроме того, продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Гранитной, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска. Водителям напоминают, что на время активных работ движение по улицам ограничено.

Добавим, что в Челябинске продолжается ремонт дороги по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной. Рабочие завершили работы по расширению проезжей части в сторону Чурилово и приступили к восстановлению придорожных газонов и нанесению разметки.