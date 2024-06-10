Участок трассы М‑5 в Челябинской области перекроют на полдня 13 июня

В Ашинском районе возобновят буровзрывные работы

В четверг, 13 июня, на участке трассы М-5 в Ашинском районе введут ограничение движения транспорта в связи с проведением буровзрывных работ. Проезд будет закрыт с 9 часов утра до 14:00 на участке с 1565-го по 1576-й километр, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

«Для легковых автомобилей предусмотрен объезд по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Автобусам и большегрузам на время проведения работ проезд запрещен», — уточнили в управлении.

Напомним, буровзрывные работы в рамках расширения дороги продлятся до 1 октября 2024 года. Движение на участке закрывают либо по вторникам, либо по четвергам в зависимости от погодных условий.

По всем вопросам водители могут обратиться по телефону 8 (351) 266-65-63, а также уточнить информацию о состоянии проезда в «Телеграме» по номеру +7 (982) 331-37-84.