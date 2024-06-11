На трассе М‑5 в Челябинской области готовят к вводу четырехполосную дорогу

Работы завершены на 80%

В Ашинском районе участок дороги протяженностью 14 километров станет четырехполосным. Реконструкцию части трассы М-5 завершили на 80%, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Речь идет об участке с 1564‑го по 1578‑й километр трассы «Урал» в горнозаводском зоне. Он станет четырехполосным уже в этом году. Пока там проводят работы по защите магистральных нефтепроводов, устройству земельного полотна и дорожной одежды.





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К реконструкции участка дороги с 1548‑го по 1609‑й километр привлекли 700 специалистов и 250 единиц дорожной техники.

Кроме того, завершили работы на мостах через реки Атя (1564 км) и Ук (1569 км и 1573 км трассы). Еще один мост, через реку Ук на 1576‑м километре, также практически готов.

Напомним, что в Челябинской области капитально ремонтируют трассу рядом с Миассом — там также появится четырехполосная дорога.

«По итогам реконструкции четырехполосными станут почти 160 километров трассы на территории Челябинской области», — сказали в пресс-службе.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».