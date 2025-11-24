В Челябинской области к 2030 году откроют сто агроклассов

Здесь будут готовить новое поколение аграриев

В Челябинской области дан старт масштабному образовательному проекту по созданию сети агроклассов. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в регионе планируется открыть 100 таких профильных классов для подготовки кадрового резерва агропромышленного комплекса. Первые 20 из них появятся уже в 2026 году, сообщает Минсельхоз региона.

Пилотные площадки будут созданы в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» в школах Сосновского, Чебаркульского, Карталинского, Верхнеуральского, Увельского, Кизильского, Красноармейского и Уйского муниципальных округов. Как сообщает издание «Вечерний Челябинск» со ссылкой на областные Минобрнауки и Минсельхоз, ученики агроклассов не только освоят азы сельских профессий, но и смогут пройти практику на предприятиях АПК и наладить взаимодействие с потенциальными работодателями.

На недавнем совещании с правительством и главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер акцентировал важность системной работы по подготовке кадров для сельского хозяйства. Он подчеркнул, что современные технологии и квалифицированные специалисты являются залогом успешного развития АПК, и поручил активнее вовлекать в эту работу профильные техникумы и аграрный университет.

Отметим, что при поддержке партнеров из агропромышленного комплекса семь агроклассов успешно работают в Кизильском и Нагайбакском округах. Об одном из них, в поселке Теченском, мы подробно рассказывали летом.