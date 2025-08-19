В Челябинской области дети учатся в агроклассе и выбирают рабочие специальности

Учащиеся Теченской школы выращивают сельскохозяйственные культуры и осваивают полевую лабораторию



В школе поселка Теченского Челябинской области второй год подряд будет работать агрокласс. В дальнейшем его собираются включить в региональный проект «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Пока школа ведет агрообразование самостоятельно, участвуя и побеждая в форумах, проектах и конкурсах всероссийского уровня.

Ребята, которые посещают занятия в агроклассе, учатся работать с землей. Теоретические занятия включают углубленную биологию, химию, географию. Школьники могут провести лабораторное исследование различных сред. Например, могут проверить плоды на нитраты, воду на примеси и снег на содержание тяжелых металлов. Практика проходит на пришкольном участке, где в теплице и открытом грунте растут овощи.





Помимо этого, перед школой разбили целый сквер. Ему дали имя Героя Соцтруда Николая Чвелева. Дорожки сквера окаймляет море цветов. Установлены арки с подвешенными кашпо, ученики сварили большие качели. В школьном саду и огороде трудятся все ученики — так было много лет назад, и традиция эта не прерывалась.





«Когда мы побывали на Макаренковском форуме в Калужской области, познакомились с агроклассами, агрошколами России, мы воодушевившись. Рассказали все это в районе, нам приобрели теплицу. И мы начали идти в научно-исследовательском направлении», — рассказывает директор школы Райхана Козина.





В этом году в школе был зимний огород: росли на подоконниках огурцы, помидоры, зелень. Все это уносили в столовую и использовали для приготовления блюд. С весны начинается посев рассады и дальнейшая работа с ней. Здесь также задействованы все классы.





К началу учебного года в Теченской школе собирают богатый урожай огурцов, помидоров, кабачков. Выращенного детьми картофеля хватает до конца декабря. Получается делать заготовки, варить варенье — в этом году оно абрикосовое, молоденькие деревца дали много плодов. Школьная рассада пользуется спросом у населения. Ее продают, как и излишки овощей.

Разгар аграрного сезона приходится как раз на школьные каникулы. На лето составляют график, дети все лето ухаживают за растениями в качестве отработки.

Как относятся сами школьники к сельскохозяйственному направлению, труду, ответственности и работе с землей? Об этом можно судить по специальностям, которые они выбирают в дальнейшем.

«В прошлом году двое поступили в аграрный университет, один юноша этот вуз уже оканчивает. Многие идут в Южно-Уральский аграрный колледж и возвращаются на село трактористами», — перечисляет директор школы.

Например, десятиклассник Денис Муратов собирается связать свою жизнь с инженерией — поступить в Южно-Уральский государственный аграрный университет, отучиться и работать по специальности. Хорошим местом для жизни он видит пригород.





Одиннадцатиклассница Маргарита Нургалина теперь умеет сажать озимый чеснок. Девушка знает, какой глубины надо делать борозды, с каким удобрением смешивать, в какой срок проводить посадку и когда убирать. В семье у Маргариты есть участок, так что к труду на земле она привыкла с детства.





«Недавно мы участвовали в конкурсе „Миссия: инженер“. Это всероссийский проект. В нем участвовало только пять школ по всей России, и мы в том числе», — рассказывает учитель агрокласса Татьяна Паклина.





Как участнику проекта школе прислали модель умной теплицы. Она сделана из фанеры и оргстекла, оборудована капельным поливом и системой автоматики: если температура внутри становится слишком высокой для растений, автоматически открываются форточки и двери.





Модель опробовали, действительно все работает. И растения чувствуют там себя лучше, чем в обычной теплице. Сейчас в Теченской школе хотят настоящую теплицу оборудовать так же, чтобы автоматически шел полив и проветривание, отметила Татьяна Паклина. Возможно, и макет умной теплицы попробуют повторить в натуральную величину. В школе как раз недавно появился лазерный нож, который можно использовать для фанеры. Мальчикам будет чем заняться на уроках технологии.





Региональный проект «Кадры в АПК» предполагает сотрудничество предприятий с учебными заведениями. Те самые кадры со школьной скамьи, о которых говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Школа в поселке Теченском в качестве партнера видит компанию «Равис», где широко развито и растениеводство, и птицеводство, и перерабатывающее направление.

Кстати, в Челябинской области в новом учебном году откроются новые агроклассы в селах Кизильское и Фершампенуаз. Поддержку им окажет компания «Ситно». Основная цель агроклассов — ранняя профориентация школьников, подготовка кадров для агропромышленного комплекса с учетом современного технологического оснащения и инноваций в сельском хозяйстве.