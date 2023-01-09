В Челябинской области из‑за морозов отменили несколько междугородних автобусов

Ночью температура воздуха составила до −40 градусов

В Челябинской области в понедельник, 9 января, из-за низкой температуры воздуха отменили несколько автобусных рейсов. Об этом ИА «Первое областное» сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

«В связи с погодными условиями отменены 16 рейсов. Костанай, Уфа, Курган, Нязепетровск, Златоуст, Куртамыш, Увильды, Карабаш, Каракульское, Рудный», — уточнил Сергей Валеев.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию об отмене рейсов на сайте автовокзалов.

Напомним, утром 9 января отменили занятия для школьников с 1 по 11 классы. Цены на поездки в такси выросли почти вдвое. В центре Челябинска встало движение трамваев.