В Челябинске цены на такси выросли почти в два раза

Стоимость поездок достигает почти 700 рублей

Первая рабочая неделя в 2023 году в Челябинске началась с завышенных цен на такси. Как сообщают горожане журналисту ИА «Первое областное», этим утром цены на поездки выросли почти в два раза.

«Такси сегодня, конечно, по сумасшедшим ценам. С Алого поля до Труда — 300 рублей», — рассказал Дмитрий.

«Транспорт не дождешься, а за такси не расплатишься. Доехать до центра города с северо-запада стоит почти 700 рублей! И что прикажете делать?» — возмутилась жительница Челябинска Светлана.



Действительно, обычно в это время минимальная стоимость такси составляет около 150 рублей. Сегодня утром популярные сервисы показывают 250 рублей и более. Из Чурилово до центра города стоимость поездки составляет свыше 500 рублей вместо обычных 300, столько же из микрорайона Паркового. Из Ленинского района добраться до центра можно минимум за 470 рублей, из Тракторозаводского — за 520 рублей и более.

Сегодня синоптики обещают в Челябинске морозную погоду: утром столбики термометров показывали около −30 градусов, днем ожидается повышение до −26 градусов.