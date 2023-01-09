Где в Челябинской области отменили занятия из‑за морозов 9 января

Некоторые муниципалитеты продлили каникулы на период морозов

Минувшей ночью в Челябинской области местами температура воздуха опускалась до −40 градусов и ниже. Утром 9 января в ряде городов и районов региона было принято решение об отмене занятий в школах. Рассказываем, кому и где сегодня можно остаться дома.

Решение об отмене занятий для учеников 1—11-х классов первой и второй смены приняли в Магнитогорске, Еманжелинске, Копейске. Аналогичное решение приняли власти Челябинска.

В школах Озерска сегодня также отменили занятия, дети будут учиться дистанционно.

«Очные занятия в лицеях 23, 39, школах 24, 25, 27, 34, 36, 37, 202, в которых с 9 января возобновляется образовательная деятельность после зимних каникул, отменяются в связи с низкой температурой воздуха на улице. Уроки будут проведены в дистанционном формате», — сообщили в пресс-службе администрации Озерска.

В Южноуральске сегодня отменены занятия с 1-го по 7-й класс первой смены и с 1-го по 4-й класс второй смены.

В некоторых районах и городах продлили каникулы. Например, до 10 января будут отдыхать школьники в Трехгорном, Снежинске, Нагайбакском районе, Верхнем Уфалее, Еткуле и ряде других городов.

В ближайшие дни в Челябинской области обещают морозы до −40 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальными холодами.