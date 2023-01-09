В центре Челябинска встало движение трамваев из‑за схода вагона

Рассказываем, как организовано движение

Утром 9 января в центре Челябинска трамвай сошел с рельсов. Движение в направлении ЧГРЭС организовано от трамвайного депо № 1. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «Вконтакте».

«По причине схода вагона 22-го маршрута в кривой улица Труда — улица Российская в направлении ЧГРЭС движение организовано из депо № 1, выпуск по улице Горького», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что трамваи стоят не только на улице Труда, но и на улице Цвиллинга.

«На Цвиллинга перед площадью трамваи стоят. Желающих пассажиров высадили. Придется идти пешком, чтобы не ждать», — рассказала читательница нашего сайта Татьяна.

На месте схода вагона работает спецтехника. В ближайшее время движение трамваев будет восстановлено. Горожан просят учитывать возникшие обстоятельства.