В Челябинской области из‑за морозов отменили автобусы в Екатеринбург и Курган

Из расписания исчезли и другие рейсы

В связи с понижением температуры воздуха до −40 градусов и ниже сегодня, 11 декабря, в Челябинской области отменены несколько междугородних автобусов, в том числе на Екатеринбург и Курган. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Общее число отмененных рейсов и их направление не уточняется. На сайте av74.ru отсутствуют, в частности, продажи билетов на все сегодняшние автобусы в Магнитогорск, большинство автобусов в Сатку и Пласт, а также на некоторые рейсы в Миасс и Златоуст.

Актуальное расписание, сообщили в Миндортрансе, можно уточнить по телефону +7 (351) 778-62-42.

Напомним, что синоптики прогнозировали на сегодня возвращение аномальных холодов с морозами до −30 градусов, а в низинах — до −34.

В школах Челябинска сегодня отменены занятия с 1-го по 11-й класс первой и второй смены. А студенты ЧелГУ и ЮУрГУ перешли на дистант. Сегодня также остались дома все школьники Златоуста, Коркино, Южноуральска, Кыштыма и Верхнеуральска.



Накануне управление федеральных дорог «Южный Урал» призвало автомобилистов воздержаться от загородных поездок в связи с аномальными холодами.