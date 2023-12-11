Морозную погоду и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 11 декабря, в Челябинскую область вернутся аномальные холода: столбики термометров будут показывать около −30 градусов и ниже даже днем. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около −30°С, днем сохранится без существенных изменений. Ветер северного направления 3 — 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −29°С, в отдельных районах значительно ниже, а в южных районах чуть выше. Днем столбики термометров покажут −26...-31 градусов Цельсия, в низинах синоптики прогнозируют понижение до −34°С. Ветер северный, северо-восточный 2 — 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.