Где в Челябинской области отменили занятия в школах 11 декабря

Температура воздуха опустилась до -30 градусов не везде

Несмотря на то, что в Челябинской области сегодня, 11 декабря, прогнозируют 30-градусный мороз, температура до такого значения опустилась не везде. Поэтому в некоторых районах занятия в школах отменили только для начальных классов. Рассказываем подробнее.

Например, с 1-го по 4-й классы первой смены отменены занятия в Миассе и Карталинском районе. Об отмене занятий во вторую смену будет известно позже.

В Златоусте и Коркинском районе занятия в очной форме сегодня не будут проводить для всех учащихся. Уроки пройдут дистанционно для всех классов и смен.

В Магнитогорске в связи с низкой температурой воздуха отменили занятия в школах с 1-го по 9-й классы первой и второй смен.

В Варненском районе уроки пройдут дистанционно для учащихся 1-7-х классов.

Некоторые города и районы сообщили об отмене занятий в школах еще накануне вечером. Так, в Южноуральске, Кыштыме и Верхнеуральске очные занятия отменены для всех.