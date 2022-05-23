В Челябинской области почти 8 тыс. человек переехали из аварийного жилья

Расселение аварийного жилфонда идет в регионе с опережением графика на два года

В Челябинской области по федеральному проекту из аварийного жилья в новые квартиры переехали 7830 человек. Общая площадь расселенного жилья составила более 120 тыс. кв. м, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Федеральный проект реализуется в Челябинской области с 1 января 2019 года. В Минстрое уточнили, что расселение аварийного жилфонда в регионе идет опережающими темпами.

«В рамках федерального проекта стоит задача по расселению всех аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. В срок до 31 декабря 2023 года (ранее 1 сентября 2025 года) планируется расселить более 84 тыс. кв. метров. Таким образом, более 5 тыс. человек улучшат свои жилищные условия на два года раньше, чем предполагалось», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в УрФО по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в новые квартиры переехали 86 тысяч человек. Округ является лидером в стране по числу людей, переселенных из аварийного жилья.