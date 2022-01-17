В Челябинской области из аварийного жилья расселили на 56% больше граждан

УрФО стал лидером в России по объему показателя

Контрольно-счетная палата Челябинской области подвела итоги расселения граждан из аварийного жилья с 2019 по 2021 год. В регионе новую жилплощадь получили на 56% больше жителей, чем было запланировано. Аварийной площади расселено на 33% больше.

Уральский федеральный округ стал лидером по расселению аварийного жилья за 2019—2021 годы. В целом по округу расселено 1,1 млн кв. м аварийного жилья, переселено 71,2 тыс. человек. Второе место в списке занимает Приволжский федеральный округ — 755,8 тыс. кв. м жилья и 48,7 тыс. человек. Тройку лидеров закрывает Сибирский федеральный округ с результатом 691 тыс. кв. м и 38,1 тыс. человек.





В конце декабря 2021 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Алексей Текслер предложил увеличить финансирование на расселение аварийного жилья из-за повышения Минстроем РФ стоимости квадратного метра.

Бюджетом Челябинской области на расселение в 2022 году предусмотрено 3,15 млрд рублей.