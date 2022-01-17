«Поспешите в пункты вакцинации, защитите себя и своих близких от смертельно опасной болезни», — рекомендуют в ведомстве.
Помимо поликлиник по месту жительства, сделать прививку все желающие смогут в ТРК, МФЦ и медпунктах некоторых железнодорожных вокзалов.
«После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма. Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки — ношении медицинской маски, использовании санитайзера и соблюдении социальной дистанции», — напоминают в пресс-службе регионального Минздрава.
ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами
Челябинск
КРК «Мегаполис», ежедневно
10:00—20:00
с 17 по 21 января
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
16:00 — 19:00
21 января
МФЦ, ул. Труда, 164
10:00—14:00
22 января
ТРК «Алмаз»
14:00—18:00
ТК «КС»
12:00—15:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
9:00 — 13:00
23 января
ТРК «Алмаз»
14:00—18:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
9:00 — 13:00
Магнитогорск
С 17 по 23 января
ТРК «Гостиный двор»
12:00—18:00
ТРК «Континент»
12:00—18:00
ТЦ «Лента»
12:00—18:00
ТЦ «Тройка»
12:00—18:00
ТЦ «Паллада»
12:00—18:00
ТЦ «Казачий рынок»
12:00—18:00
Миасс
Администрация города
С 17 по 21 января
16:00—19:00
22 и 23 января
11:00—14:00
Златоуст
С 17 по 21 января
«Территория бизнеса»
9:00—19:00
22 и 23 января
«Территория бизнеса»
10:00—17:00
Кыштым
22 и 23 января
ТК «Радуга»
10:00—14:00
Чесма
20 января
ТЦ «Магнит»
10:00—14:00
21 января
Центральный рынок
10:00—13:00
23 января
ТЦ «Магнит»
10:00—14:00
Сосновский район
С 17 по 21 января
Дома культуры:
с. Долгодеревенское
с. Кременкуль
п. Рощино,
п. Саккулово
п. Есаульский
16:00—18:00
Круглосуточные пункты вакцинации
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287А
ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—8:00)
Ж/Д вокзал, медпункт
Сатка
Районная больница, приемный покой
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой
Касли
Районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой
Кыштым
Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
Карабаш
Городская больница, приемный покой
Село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Уйское
Районная больница, приемный покой
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой стационара
Варна
Районная больница, приемный покой
Троицк
Медпункт пункт Ж/Д вокзала
Карталы
Городская больница, приемный покой стационара
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение
Октябрьское
Районная больница, приемный покой
Увелка
Районная больница, приемный покой
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт
Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения
Село Агаповка
Районная больница
Куса
Районная больница, приемный покой
Нязепетровск
Районная больница
Село Кизильское
Районная больница
Село Аргаяш
Районная больница
Миасс
Городская больница № 3
18:00—21:00
Ж/Д вокзал, медпункт
Златоуст
Медпункт пункт Ж/Д вокзала
Бердяуш
Медпункт пункт Ж/Д вокзала
Усть-Катав
Медпункт пункт Ж/Д вокзала
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00
С. Фершампенуаз
Районная больница, приемный покой хирургического отделения
Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.
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