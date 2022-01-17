В Челябинской области открыли более 50 пунктов вакцинации от COVID‑19

Как они будут работать с 17 по 23 января

«Поспешите в пункты вакцинации, защитите себя и своих близких от смертельно опасной болезни»,

— рекомендуют в ведомстве.

«После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма. Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки — ношении медицинской маски, использовании санитайзера и соблюдении социальной дистанции»,

— напоминают в пресс-службе регионального Минздрава.

Челябинск

Магнитогорск

Миасс

Златоуст

Кыштым

Чесма

Сосновский район

Челябинск

Сатка

Магнитогорск

Касли

Катав-Ивановск

Кыштым

Карабаш

Село Миасское

Уйское

Верхний Уфалей

Варна

Троицк

Карталы

Чебаркуль

Октябрьское

Увелка

Село Агаповка

Куса

Нязепетровск

Село Кизильское

Село Аргаяш

Миасс

Златоуст

Бердяуш

Усть-Катав

Копейск

С. Фершампенуаз

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом «омикрон» . Его особое отличие — высокая скорость распространения. Единственный способ защиты от него и других типов коронавируса — вакцинация. Сделать прививку можно более чем в 50 пунктах. График работы медицинских бригад сегодня, 17 января, сообщил региональный Минздрав.Помимо поликлиник по месту жительства, сделать прививку все желающие смогут в ТРК, МФЦ и медпунктах некоторых железнодорожных вокзалов.КРК «Мегаполис»,10:00—20:0010:00—14:0014:00—18:00ТК «КС»12:00—15:00Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 239:00 — 13:00ТРК «Алмаз»14:00—18:00Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 239:00 — 13:00ТРК «Гостиный двор»12:00—18:00ТРК «Континент»12:00—18:00ТЦ «Лента»12:00—18:00ТЦ «Тройка»12:00—18:00ТЦ «Паллада»12:00—18:00ТЦ «Казачий рынок»12:00—18:00Администрация города16:00—19:0011:00—14:00«Территория бизнеса»9:00—19:00«Территория бизнеса»10:00—17:00ТК «Радуга»10:00—14:00ТЦ «Магнит»10:00—14:00Центральный рынок10:00—13:00ТЦ «Магнит»10:00—14:00Дома культуры:с. Долгодеревенскоес. Кременкульп. Рощино,п. Саккуловоп. Есаульский16:00—18:00ГКБ № 2, пр. Ленина, 82ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287АГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—8:00)Ж/Д вокзал, медпунктРайонная больница, приемный покойГБ № 1, приемный покойРайонная больница, приемный покойРайонная больница, приемный покойГородская больница им. А.П. Силаева, приемный покойГородская больница, приемный покойРайонная больница, стационар (ул. Центральная, 21)Районная больница, приемный покойГородская больница, приемный покой стационараРайонная больница, приемный покойМедпункт пункт Ж/Д вокзалаГородская больница, приемный покой стационараОбластная больница, приемное отделениеРайонная больница, приемный покойРайонная больница, приемный покойКоркиноГородская больница № 1, травмпунктГородская больница № 2, приемный покой инфекционного отделенияРайонная больницаРайонная больница, приемный покойРайонная больницаРайонная больницаРайонная больницаГородская больница № 318:00—21:00Ж/Д вокзал, медпунктМедпункт пункт Ж/Д вокзалаМедпункт пункт Ж/Д вокзалаМедпункт пункт Ж/Д вокзалаГородская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00Районная больница, приемный покой хирургического отделенияПациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года . Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.