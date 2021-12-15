Алексей Текслер рассказал на совете по нацпроектам, что пугает подрядчиков-строителей

Губернатор Челябинской области на совещании у Владимира Путина попросил федералов учесть рост цен на стройматериалы

15 декабря президент России Владимир Путин провел очередное заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В числе других с докладом о проблемах, стоящих перед капитальным строительством объектов выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Во вступительном слове успехи и проблемы строительной отрасли в части участия в нацпроектах отметил Владимир Путин: в России выполнен годовой план по ремонту дорог в городских агломерациях, по программе расселения ветхо-аварийного жилья в новые квартиры переехали 120 тысяч человек, вдвое сократилась очередь в ясли, построены сотни школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Вместе с тем есть вызов — рост цен, охвативший широкую номенклатуру товаров, в том числе стройматериалы. Губернаторы все чаще сообщают о проблемах с подрядчиками и задержках строительства. Эти риски необходимо снизить до минимума. Все работы должны быть реализованы. И речь не об освоенных суммах, а о построенных объектах», — заявил глава государства.

Ряд мероприятий для поддержки строительной отрасли предложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Алексей Текслер же рассказал о ситуации с точки зрения регионов.

«Ситуация этого года уже сформировала у подрядчиков высокие инфляционные ожидания. Они считают, что стройматериалы продолжат дорожать и в следующем году, и не заявляются на конкурсы», — подтвердил Алексей Текслер.

Челябинский губернатор также выделил три ключевых проблемы, стоящих перед реализацией нацпроектов в части создания новых строительных объектов.

Первой проблемой, по мнению Текслера, являются строящиеся сегодня в рамках нацпроектов объекты. Да, их стоимость, согласно постановлению правительства РФ, можно корректировать, но все же они требуют дополнительных финансовых ресурсов. Второй вопрос — это объекты, то есть детские сады, школы, жилье взамен ветхого, запланированные на 2022 год. Регионы и федеральный центр уже согласовали и утвердили заявки по этим объектам, но и тут наблюдается удорожание. По словам Алексея Текслера, регионы готовы пойти на увеличение цен контрактов, но тут важно будет соблюдать пропорции софинансирования всех нацпроектов со стороны бюджетов государства и области.

В-третьих, Текслер отметил рост стоимости квадратного метра жилья. Между тем строительство квартир для детей-сирот и программы расселения жителей ветхо-аварийного фонда — одни из главных в нацпроектах.

«Показатели расселения граждан из аварийного фонда надо выполнять, но квадратный метр подорожал. Регионы надеются на помощь федерального бюджета», — резюмировал губернатор.